13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2025, 16:46

Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка

18 вересня 2025, 16:46
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В навчальному закладі відзначають масовий відтік першокурсників, які вже вступили, через виїзд студентів за кордон

Про це в інтерв'ю порталу Dou.ua розповіла ректорка політехніки Наталія Шаховська, передає RegioNews.

За словами ректорки, однією з причин повернення викладачів та відновлення очного навчання стало бажання забезпечити стабільний освітній процес в університеті. Викладачі вже повернулися до України та проводять заняття для студентів у Львові.

Водночас, ректорка відзначила, що значна частина першокурсників виїжджає за кордон. Це пов’язано з наближенням віку, коли перетин державного кордону стане обмеженим. Університет активно підтримує контакт із батьками та самими студентами, проте не може гарантувати повну безпеку за межами країни.

Наталія Шаховська підкреслила, що головне завдання університету – заохотити частину студентів повернутися в Україну. Вона зазначила, що відтік студентів наразі є найбільшою проблемою для політехніки, і університет робить усе можливе, щоб зацікавити тих, хто вже виїхав. Раніше вона також підтвердила, що кількість вступників зменшується саме через їхній від’їзд за кордон.

Раніше повідомлялося, у Хмельницькому гуртожитку Вищого професійного училища жорстоко побили першокурсника. Мати постраждалого розповіла про дивну поведінку сина ще з початку навчального року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
студенти Львівська політехніка першокурсники виїзд за кордон ректор освіта безпека
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
Уряд розширив програму "Пакунок школяра"
17 вересня 2025, 19:50
Благодійні внески у школи: що потрібно знати батькам – освітній омбудсмен
17 вересня 2025, 10:56
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24
Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
22-річний чоловік загинув від пострілу друга – деталі затримання на Рівненщині
18 вересня 2025, 16:02
На Харківщині чоловіка викрили на вимаганні 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації
18 вересня 2025, 15:45
В Україні припиняє роботу одна з найбільших мереж електроніки
18 вересня 2025, 15:24
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
У відкритий доступ потрапили документи громадян під час тестування е-нотаріату
18 вересня 2025, 14:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »