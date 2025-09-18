Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка

Фото: ілюстративне

В навчальному закладі відзначають масовий відтік першокурсників, які вже вступили, через виїзд студентів за кордон

Про це в інтерв'ю порталу Dou.ua розповіла ректорка політехніки Наталія Шаховська, передає RegioNews.

За словами ректорки, однією з причин повернення викладачів та відновлення очного навчання стало бажання забезпечити стабільний освітній процес в університеті. Викладачі вже повернулися до України та проводять заняття для студентів у Львові.

Водночас, ректорка відзначила, що значна частина першокурсників виїжджає за кордон. Це пов’язано з наближенням віку, коли перетин державного кордону стане обмеженим. Університет активно підтримує контакт із батьками та самими студентами, проте не може гарантувати повну безпеку за межами країни.

Наталія Шаховська підкреслила, що головне завдання університету – заохотити частину студентів повернутися в Україну. Вона зазначила, що відтік студентів наразі є найбільшою проблемою для політехніки, і університет робить усе можливе, щоб зацікавити тих, хто вже виїхав. Раніше вона також підтвердила, що кількість вступників зменшується саме через їхній від’їзд за кордон.

