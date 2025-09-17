Фото: Нацполіція

На Львівщині директору компанії-підрядника та підприємиці, яка здійснювала технагляд за проведенням робіт, загрожує ув'язнення. Причиною стало розкрадання коштів під час ремонту дитячої лікарні

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, минулого року між одним з медичних закладів, який є комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради та компанією-підрядником був укладений договір. Йшлося про проведення капітального ремонту у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Директор компанії підрядника підписав акт виконаних робіт, в який вніс неправдиві відомості щодо обсягу проведених робіт та кількості використаних матеріалів. Згодом ці ж документи завізувала підприємиця, яка повинна була здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.

Обсяги виконаних робіт по об’єкту були завищені на більше ніж 935 тисяч гривень. Тепер директору компанії-підрядника, який проводив ремонт, загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому підприємиці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

