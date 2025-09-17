Во Львовской области построят птицефабрику мощностью более 300 тыс. кур в год

иллюстративное фото: из открытых источников

Птицекомплекс планируют построить в селе Демня Стрыйского района на территории площадью 0,7 га. Одновременно на птицеферме будут содержаться 55 тыс. кур-бройлеров, за год запланировано шесть циклов откорма птицы.

Мощностью комплекса будет достигать 330 тыс. кур-бройлеров в год.

