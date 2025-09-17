Во Львовской области построят птицефабрику мощностью более 300 тыс. кур в год
Птицекомплекс планируют построить в Стрыйском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Птицекомплекс планируют построить в селе Демня Стрыйского района на территории площадью 0,7 га. Одновременно на птицеферме будут содержаться 55 тыс. кур-бройлеров, за год запланировано шесть циклов откорма птицы.
Мощностью комплекса будет достигать 330 тыс. кур-бройлеров в год.
Напомним, несколько лет назад при поддержке Канады во Львовской области открыли первый кооперативный молокозавод. Предприятие производит молоко, кефир, йогурт, масло и сыры.
