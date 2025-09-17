На Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Птахокомплекс планують побудувати у селі Демня Стрийського району на території площею 0,7 га. Одночасно на птахофермі утримуватимуться 55 тис. курей-бройлерів, протягом року заплановано шість циклів відгодівлі птиці.

Потужністю комплексу сягатиме до 330 тис. курей-бройлерів на рік.

