На Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік
Птахокомплекс планують побудувати у Стрийському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Птахокомплекс планують побудувати у селі Демня Стрийського району на території площею 0,7 га. Одночасно на птахофермі утримуватимуться 55 тис. курей-бройлерів, протягом року заплановано шість циклів відгодівлі птиці.
Потужністю комплексу сягатиме до 330 тис. курей-бройлерів на рік.
Нагадаємо, кілька років тому за підтримки Канади на Львівщині відкрили перший кооперативний молокозавод. Підприємство виробляє молоко, кефір, йогурт, масло та м’які сири.
