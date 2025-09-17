21:12  17 вересня
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
15:55  17 вересня
Біля ЗАЕС після обстрілу здійнявся дим: що відбувається
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 23:15

На Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік

17 вересня 2025, 23:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Птахокомплекс планують побудувати у Стрийському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Птахокомплекс планують побудувати у селі Демня Стрийського району на території площею 0,7 га. Одночасно на птахофермі утримуватимуться 55 тис. курей-бройлерів, протягом року заплановано шість циклів відгодівлі птиці.

Потужністю комплексу сягатиме до 330 тис. курей-бройлерів на рік.

Нагадаємо, кілька років тому за підтримки Канади на Львівщині відкрили перший кооперативний молокозавод. Підприємство виробляє молоко, кефір, йогурт, масло та м’які сири.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область птах економіка Завод
У Львові за державну зраду судили колишнього військового: його завербувала дружина
17 вересня 2025, 17:15
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 00:17
На Львівщині вночі потяг на смерть збив чоловіка
12 вересня 2025, 10:42
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Фінальний акорд цієї історії": соліст "Другої ріки" підтвердив роман із Соколовою, але є нюанс
18 вересня 2025, 00:00
Малина дорожчає, диня дешевшає: як змінились ціни на фрукти в Україні
17 вересня 2025, 23:30
Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці
17 вересня 2025, 22:29
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
17 вересня 2025, 21:12
В Україні почала дешевшати картопля
17 вересня 2025, 20:59
Уряд розширив програму "Пакунок школяра"
17 вересня 2025, 19:50
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
17 вересня 2025, 19:10
На Закарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував доньку співмешканки
17 вересня 2025, 18:41
Росіяни проникають у Куп’янськ як цивільні
17 вересня 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »