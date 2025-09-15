Фото: полиция

Житель Житомирщины продавал огнестрельное оружие и патроны клиентам из разных областей Украины, находя их через интернет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители зафиксировали несколько фактов продажи оружия, в том числе револьверов и патронов.

Во время обыска дома у 51-летнего мужчины изъяли четыре револьвера, автомат Калашникова, охотничье ружье, четыре гранаты, взрывные пакеты, более тысячи патронов разного калибра, магазины и другие вещественные доказательства. Все отправили на экспертизу.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Злоумышленнику грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Правоохранители выясняют происхождение изъятого оружия. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

