Житель Житомирщини продавав вогнепальну зброю та набої клієнтам з різних областей України, знаходячи їх через інтернет

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці зафіксували кілька фактів продажу зброї, зокрема револьверів і набоїв.

Під час обшуку вдома у 51-річного чоловіка вилучили чотири револьвери, автомат Калашникова, мисливську рушницю, чотири гранати, вибухові пакети, понад тисячу набоїв різного калібру, магазини та інші речові докази. Усе відправили на експертизу.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Зловмиснику загрожує від трьох до семи років в’язниці.

Правоохоронці з’ясовують походження вилученої зброї. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

