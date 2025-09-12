Фото: поліція

Трагедія сталася 12 вересня близько 00:20 у селі Розлуч Самбірського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На третьому пікеті залізничного перегону "Ясениця Замкова – Бойківська" електропотяг сполученням "Львів – Сянки" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.

За даними поліції, загиблому близько 40-45 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини трагедії та особу загиблого встановлюють.

Нагадаємо, 8 вересня близько 20:30 у селі Коропуж Львівського району потяг сполученням "Чоп–Київ" збив 32-річного львів’янина. Травми, які отримав чоловік, були смертельними.