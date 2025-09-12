На Львівщині вночі потяг на смерть збив чоловіка
Трагедія сталася 12 вересня близько 00:20 у селі Розлуч Самбірського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На третьому пікеті залізничного перегону "Ясениця Замкова – Бойківська" електропотяг сполученням "Львів – Сянки" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.
За даними поліції, загиблому близько 40-45 років.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини трагедії та особу загиблого встановлюють.
Нагадаємо, 8 вересня близько 20:30 у селі Коропуж Львівського району потяг сполученням "Чоп–Київ" збив 32-річного львів’янина. Травми, які отримав чоловік, були смертельними.
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
