Фото: полиция

Трагическое происшествие случилось 8 сентября около 20:30 в селе Коропуж Львовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На втором пикете станции "Коропуж" поезд сообщением "Чоп-Киев" сбил 32-летнего львовянина. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе в Борисполе на Киевщине скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. Она скончалась на месте.