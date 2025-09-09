На Львовщине поезд сбил насмерть 32-летнего мужчину
Трагическое происшествие случилось 8 сентября около 20:30 в селе Коропуж Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На втором пикете станции "Коропуж" поезд сообщением "Чоп-Киев" сбил 32-летнего львовянина. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в августе в Борисполе на Киевщине скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте. Она скончалась на месте.
