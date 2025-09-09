На Львівщині автівка вилетіла з дороги: є постраждалий
ДТП сталася 8 вересня близько 18:50 на трасі поблизу міста Турка Самбірського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 37-річний водій Subaru Outback із Черкас не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги.
Внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир авто, його госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, у місті Яготин на Київщині сталася потрійна ДТП. Внаслідок аварії постраждали чотири людини – двоє водіїв та двоє пасажирів.
