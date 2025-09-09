Фото: поліція

ДТП сталася 8 вересня близько 18:50 на трасі поблизу міста Турка Самбірського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 37-річний водій Subaru Outback із Черкас не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги.

Внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир авто, його госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.

