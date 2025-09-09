Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили у мікроавтобусі Mercedes незвичний "вантаж"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонники виявили у багажнику мікроавтобуса скам’янілий скелет, схожий на давню морську рептилію Keichousaurus. Її вік – близько 200 мільйонів років.

Водій, 35-річний мешканець Тернопільщини, пояснив, що отримав "експонат" у Франції й мав передати його на Закарпатті.

Остаточну оцінку, чи має скелет культурну чи історичну цінність, дадуть експерти.

Нагадаємо, раніше з України за кордон намагалися переслати поштою 12 опудал рідкісних птахів і тварин, занесених до міжнародних охоронних конвенцій. Посилки з опудалами прямували до США, Великобританії, Німеччини, Данії та Італії.