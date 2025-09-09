Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники викрили громадянина Польщі, який намагався провезти через "зелений коридор" новий одяг, косметику та сумки відомих брендів – без сплати українського мита

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час рентген-сканування авто у багажному відділенні мікроавтобуса Mercedes виявили аномалії. При огляді знайшли 950 одиниць продукції брендів Beauty Woman, Vicolo, Tensione In, Anna Pepe, Lumina, Miss Fashion, Melany, Mystar, Miss Bonbon, Boyfriend, Borse In Pelle, Massimo Braccialini, Enrico Coveri та Phito Cinecitta Makeup.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить майже 2 мільйони гривень.

На 51-річного іноземця склали адмінпротокол за порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше 46-річний львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.