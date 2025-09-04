Фото: Львовская таможня

Таможенники разоблачили водителя Skoda Kadiaq, пытавшегося вывезти из Украины более 1,6 млн грн в валюте, часть из которых прятал в носках

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Автомобиль ехал через пункт пропуска "Краковец – Корчова" полосой "зеленый коридор". В ходе опроса 25-летний водитель заявил, что они с пассажиром перевозят по 10 тысяч долларов.

Однако при проверке под сиденьем таможенники нашли еще 10 тысяч долларов, прикрытых дорожной сумкой. Еще 30 тысяч долларов мужчина спрятал под штанинами в носках.

Водителю и пассажиру вернули 20 тысяч долларов, задекларированных устно. Остальные – 40 тысяч долларов – изъяли до решения суда.

На нарушителя составили админпротокол по ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.