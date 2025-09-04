15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 15:21

На выезде из Украины разоблачили водителя авто, спрятавшего 30 тысяч долларов в носках

04 сентября 2025, 15:21
Читайте також українською мовою
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

Таможенники разоблачили водителя Skoda Kadiaq, пытавшегося вывезти из Украины более 1,6 млн грн в валюте, часть из которых прятал в носках

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Автомобиль ехал через пункт пропуска "Краковец – Корчова" полосой "зеленый коридор". В ходе опроса 25-летний водитель заявил, что они с пассажиром перевозят по 10 тысяч долларов.

Однако при проверке под сиденьем таможенники нашли еще 10 тысяч долларов, прикрытых дорожной сумкой. Еще 30 тысяч долларов мужчина спрятал под штанинами в носках.

Водителю и пассажиру вернули 20 тысяч долларов, задекларированных устно. Остальные – 40 тысяч долларов – изъяли до решения суда.

На нарушителя составили админпротокол по ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область таможенники таможня наличные деньги валюта
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Россияне нанесли авиаудар по селу на Донетчине, погибли два человека
04 сентября 2025, 16:49
РФ сбросила авиабомбы на больницу в Константиновке
04 сентября 2025, 16:26
Заставляли пить мочу, бить и сдирали одежду: в Днепре судили военных, пытавшего товарища
04 сентября 2025, 16:16
Скандальную эксголову Хмельницкой МСЭК Крупу выпускают под залог
04 сентября 2025, 15:57
Россияне ударили ракетой по Чернигову
04 сентября 2025, 15:43
Лежал раненый под дождем: на Днепропетровщине спасают жизнь собачку
04 сентября 2025, 15:26
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
04 сентября 2025, 15:12
На Львовщине в рейсовом автобусе из Варшавы нашли тайник с почти 700 вейпами
04 сентября 2025, 14:55
В Кировоградской области Toyota врезалась в стелу: погиб 22-летний парень
04 сентября 2025, 14:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »