Фото: Львівська таможня

Митники викрили водія Skoda Kadiaq, який намагався вивезти з України понад 1,6 млн грн у валюті, частину з яких ховав у шкарпетках

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Авто їхало через пункт пропуску "Краковець – Корчова" смугою "зелений коридор". Під час опитування 25-річний водій заявив, що вони з пасажиром перевозять по 10 тисяч доларів.

Однак під час перевірки під сидінням митники знайшли ще 10 тисяч доларів, прикритих дорожньою сумкою. Ще 30 тисяч доларів чоловік заховав під штанинами у шкарпетках.

Водію та пасажиру повернули 20 тисяч доларів, задекларованих усно. Решту – 40 тисяч доларів – вилучили до рішення суду.

На порушника склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 483 МКУ.

Нагадаємо, раніше 46-річний львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.