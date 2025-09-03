Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині-Медика" митники зупинили львів’янина, який прямував пішки до Польщі. В його речах виявили готівку у валюті

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час перевірки речах 46-річного чоловіка виявили 30 700 доларів та 8 200 євро, які він не задекларував. За курсом НБУ це майже 1,7 млн гривень.

Водночас під час проходження "червоного коридору" львів’янин задекларував ще 39 300 доларів та 41 800 євро – понад 3,6 млн гривень.

Загалом сума виявленої валюти перевищила 5 млн грн.

Декларовані гроші повернули власнику, а незадекларовані – вилучили до рішення суду. На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior. Правоохоронці задокументували правопорушення.