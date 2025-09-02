Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Краковец – Корчёва" таможенники обнаружили два случая попыток ввоза незадекларированной продукции

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В ночь на 1 сентября в микроавтобусе Mercedes-Benz 38-летнего жителя Львовской области нашли 500 сменных кассет Gillette Fusion. Их стоимость оценивается более чем в 1,5 млн грн.

Днем ранее в автомобиле еще одного мужчины, жителя Тернопольщины, таможенники обнаружили более 400 единиц немецкой косметики Dr. Grandel общей стоимостью около 500 тыс. грн.

Оба водителя двигались "зеленым коридором", однако товары необходимо было декларировать.

По фактам нарушений составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 471 ТКУ.

