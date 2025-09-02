Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники виявили два випадки спроб ввезення незадекларованої продукції

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У ніч на 1 вересня в мікроавтобусі Mercedes-Benz 38-річного мешканця Львівщини знайшли 500 змінних касет Gillette Fusion. Їхня вартість оцінюється у понад 1,5 млн грн.

Днем раніше в автомобілі ще одного чоловіка, жителя Тернопільщини, митники виявили понад 400 одиниць німецької косметики Dr. Grandel загальною вартістю близько 500 тис. грн.

Обидва водії рухалися "зеленим коридором", однак товари потребували декларування.

За фактами порушень складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 471 МКУ.

