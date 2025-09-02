10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 11:43

Косметика й бритвені касети: на Львівщині зупинили контрабанду на два мільйони

02 вересня 2025, 11:43
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники виявили два випадки спроб ввезення незадекларованої продукції

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У ніч на 1 вересня в мікроавтобусі Mercedes-Benz 38-річного мешканця Львівщини знайшли 500 змінних касет Gillette Fusion. Їхня вартість оцінюється у понад 1,5 млн грн.

Днем раніше в автомобілі ще одного чоловіка, жителя Тернопільщини, митники виявили понад 400 одиниць німецької косметики Dr. Grandel загальною вартістю близько 500 тис. грн.

Обидва водії рухалися "зеленим коридором", однак товари потребували декларування.

За фактами порушень складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior. Правоохоронці задокументували правопорушення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця ввоз контрабанда Львівська область митники
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
02 вересня 2025, 13:26
Війна, зради та уроки історії, які потрібно знати
02 вересня 2025, 13:01
Львів прощається з Андрієм Парубієм: подробиці церемонії
02 вересня 2025, 12:50
Колишній чиновник і підрядник підозрюються у заволодінні майже 25 млн грн на потреби ЗСУ
02 вересня 2025, 12:47
Київ під атакою "Шахедів": БпЛА атакують столицю вже три години
02 вересня 2025, 12:35
В Одесі колишня медсестра продавала фейкові довідки для ухилянтів за 6 тисяч доларів
02 вересня 2025, 12:26
На Закарпатті затримали організатора нелегального переправлення людей до Румунії
02 вересня 2025, 12:01
На Київщині мотоцикліст постраждав після зіткнення з Mitsubishi
02 вересня 2025, 11:55
Вибух у поліції на Одещині: завербований агент РФ постане перед судом
02 вересня 2025, 11:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »