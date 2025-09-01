"Порожні" фури з Польщі: митників Львівщини підозрюють у схемах із контрабандою
Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно ймовірного зловживання службовими повноваженнями працівниками одного з митних постів Львівської митниці
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
За попередніми даними, митники навмисно пропустили з Польщі в Україну вантажівки з ймовірно високоліквідними товарами без сплати митних платежів.
Частину вантажів вони оформили як порожні, що дозволило уникнути податків і зборів.
Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. Слідство встановило, що вони організували схему отримання систематичних хабарів від підприємства, яке займалося імпортом товарів.
