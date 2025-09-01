17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 17:19

"Порожні" фури з Польщі: митників Львівщини підозрюють у схемах із контрабандою

01 вересня 2025, 17:19
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно ймовірного зловживання службовими повноваженнями працівниками одного з митних постів Львівської митниці

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За попередніми даними, митники навмисно пропустили з Польщі в Україну вантажівки з ймовірно високоліквідними товарами без сплати митних платежів.

Частину вантажів вони оформили як порожні, що дозволило уникнути податків і зборів.

Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. Слідство встановило, що вони організували схему отримання систематичних хабарів від підприємства, яке займалося імпортом товарів.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
