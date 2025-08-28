В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
В Киевской области полиция сообщила о подозрении мужчине, во время конфликта с которым погибла его 79-летняя мать
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
В Маловильшанской громаде в Киевской области полиция сообщила о подозрении 45-летнему мужчине, который во время ссоры нанес смертельные телесные повреждения своей матери. Женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.
Согласно информации правоохранителей, конфликт между сыном и 79-летней матерью возник в домашних условиях из-за физического состояния женщины. Из-за проблем со здоровьем она лежала на полу и просила помощи, чтобы подняться, однако во время ссоры мужчина нанес ей многочисленные удары кулаками в область грудной клетки.
На место происшествия выехали специалисты-криминалисты, которые зафиксировали все обстоятельства трагедии и собрали необходимые доказательства. После этого следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.
Следствие продолжается, правоохранители проверяют дополнительные обстоятельства дела и устанавливают детали конфликта для воспроизведения событий.
Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина получил приговор за смертельное избиение брата, его дело рассматривали с учетом предыдущих уголовных правонарушений. До этого он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья людей и воровство.