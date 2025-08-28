Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области полиция сообщила о подозрении мужчине, во время конфликта с которым погибла его 79-летняя мать

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

В Маловильшанской громаде в Киевской области полиция сообщила о подозрении 45-летнему мужчине, который во время ссоры нанес смертельные телесные повреждения своей матери. Женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Согласно информации правоохранителей, конфликт между сыном и 79-летней матерью возник в домашних условиях из-за физического состояния женщины. Из-за проблем со здоровьем она лежала на полу и просила помощи, чтобы подняться, однако во время ссоры мужчина нанес ей многочисленные удары кулаками в область грудной клетки.

На место происшествия выехали специалисты-криминалисты, которые зафиксировали все обстоятельства трагедии и собрали необходимые доказательства. После этого следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют дополнительные обстоятельства дела и устанавливают детали конфликта для воспроизведения событий.

