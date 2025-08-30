12:15  30 серпня
У Києві чоловік жорстоко поранив жінку через зауваження – отримав 6 років тюрми
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 13:13

У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР

30 серпня 2025, 13:13
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львівській області триває розшук стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків", – зазначив Козицький.

Він також додав, що наразі поліція активно працює для затримання зловмисника.

До розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції, поліції Львівщини, Служби безпеки України та інших необхідних органів.

"Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи стрільця та місця його знаходження. Всі деталі будуть розголошуватися у порядку та обсязі, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством", – йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, 30 серпня близько полудня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 52-річного чоловіка без ознак життя. Згодом стало відомо – що це колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Львів Львівська область Андрій Парубій стрілянина убивство розшук
