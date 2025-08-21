07:37  21 серпня
21 серпня 2025, 08:29

У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі

21 серпня 2025, 08:29
Фото: ДСНС
Внаслідок атаки вночі 21 серпня влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.

На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо, відомо про двох травмованих.

На місці ударів працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо, як і місяць тому, у Львові прилетіло на вулиці Олени Степанівни. Вибуховою хвилею пошкоджені десятки будинків.

21 серпня 2025
