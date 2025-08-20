Фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 19 серпня, близько 17:00 поблизу села Великі Грибовичі Львівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Зіткнулися автомобілі Volkswagen ID5, яким керувала 41-річна жінка, та Hyundai Santa Fe під керуванням 51-річного водія.

Внаслідок ДТП водії обох авто та 70-річний пасажир Hyundai отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

