ДТП у Львівському районі: постраждали три людини
ДТП сталася у вівторок, 19 серпня, близько 17:00 поблизу села Великі Грибовичі Львівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі Volkswagen ID5, яким керувала 41-річна жінка, та Hyundai Santa Fe під керуванням 51-річного водія.
Внаслідок ДТП водії обох авто та 70-річний пасажир Hyundai отримали травми, їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для водія позашляховика, який врізався у маршрутку із пасажирами на Хмельниччині. Загалом в ДТП, яка сталася 17 серпня, постраждали 18 людей.
