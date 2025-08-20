У Львові судитимуть торговця боєприпасами
Жителя Львівського району обвинувачують у незаконному продажі зброї та боєприпасів
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловіка, який раніше вже мав проблеми із законом, викрили на продажі корпусів гранат, підривачів та патронів.
Правоохоронці задокументували кілька випадків незаконного збуту. Під час затримання у 35-річного фігуранта вилучили боєприпаси та інші докази.
Наразі слідство завершене, обвинувальний акт направили до суду. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів
20 серпня 2025, 09:23Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
20 серпня 2025, 08:56Шоу під куполом: навіщо транслювати те, що не працює
20 серпня 2025, 08:55На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47ДТП із 18 постраждалими: на Хмельниччині взяли під варту водія автівки
20 серпня 2025, 08:40На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей
20 серпня 2025, 08:40Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка
20 серпня 2025, 08:28Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
20 серпня 2025, 08:24ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі блоги »