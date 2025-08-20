Фото: поліція

Жителя Львівського району обвинувачують у незаконному продажі зброї та боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Чоловіка, який раніше вже мав проблеми із законом, викрили на продажі корпусів гранат, підривачів та патронів.

Правоохоронці задокументували кілька випадків незаконного збуту. Під час затримання у 35-річного фігуранта вилучили боєприпаси та інші докази.

Наразі слідство завершене, обвинувальний акт направили до суду. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

