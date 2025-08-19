Фото: Львівська митниця

Майже 400 AirPods і брендовані аксесуари митники виявили у фурі з "паровими очищувачами"

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю .

У пункт пропуску "Шегині–Медика" з Польщі заїхала вантажівка, яка, згідно з документами, перевозила "парові очищувачі". Товар вартістю понад 16 тисяч доларів прямував зі Словаччини на адресу харківської фірми.

Під час огляду фури за допомогою сканувальної системи митники виявили прихований вантаж – 398 пар навушників Apple AirPods та 250 поясних ременів із логотипами відомих брендів, серед яких Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, Prada, Armani та інші.

За попередніми даними, виявлені товари є копіями брендів.

Правоохоронці задокументували правопорушення.

Нагадаємо, закарпатець через контрабанду сигарет до Румунії втратив автобус за 5 млн грн. Чоловік планував "підзаробити" на сигаретах, вартість яких оцінили більш ніж у 153 тисячі гривень.