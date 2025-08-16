На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі

фото: Патрульна поліція

У Львівській області через аварію з загиблими повністю перекрито рух на міжнародній трасі "Львів-Краковець"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram патрульної поліції України.

"Міст на розвʼязці Рясна-Руська-Рясне, що на автодорозі М-10 Львів-Краковець, перекритий у звʼязку з ДТП із загиблими", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці скеровують транспортні засоби в обʼїзд, через виникли ускладнення у русі.

Нагадаємо, 15 серпня на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Аварія трапилася пізно увечері: вантажівка в'їхала в пішоходів.