Жителя Золочевского района отправили за решетку за организацию незаконного пересечения границы и подделку документов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

В декабре 2024 года мужчина за 4 тысячи долларов согласился помочь двоим мужчинам уехать за границу. Он изготовил на их имена поддельные официальные документы – отпускные билеты и выписки из приказа от воинских частей. По этим документам клиенты дельца выдавали себя за военнослужащих, которые якобы уезжают в отпуск в Польшу.

Также фигурант инструктировал мужчин о поведении во время паспортного контроля и предоставил доступ к мобильному интернет-банкингу действующего военнослужащего. Однако во время проверки в пункте пропуска подлог разоблачили пограничники.

Отмечается, что 32-летний делец ранее уже имел судимость за наркопреступления, сейчас он находится под стражей.

Злоумышленнику назначили 7 лет заключения с конфискацией имущества.

