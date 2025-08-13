На Львівщині чоловіка засудили за підробку документів для виїзду за кордон
Жителя Золочівського району відправили за ґрати за організацію незаконного перетину кордону та підробку документів
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У грудні 2024 року чоловік за 4 тисячі доларів погодився допомогти двом чоловікам виїхати за кордон. Він виготовив на їхні імена підроблені офіційні документи – відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин. За цими документами клієнти ділка видавали себе за військовослужбовців, які нібито їдуть у відпустку до Польщі.
Також фігурант інструктував чоловіків щодо поведінки під час паспортного контролю та надав доступ до мобільного інтернет-банкінгу діючого військовослужбовця. Однак під час перевірки в пункті пропуску підробку викрили прикордонники.
Зазначається, що 32-річний ділок раніше вже мав судимість за наркозлочини, наразі він перебуває під вартою.
Зловмиснику призначили 7 років увʼязнення з конфіскацією майна.
