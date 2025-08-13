09:19  13 серпня
13 серпня 2025, 10:46

На Львівщині чоловіка засудили за підробку документів для виїзду за кордон

13 серпня 2025, 10:46
Фото: pixabay
Жителя Золочівського району відправили за ґрати за організацію незаконного перетину кордону та підробку документів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У грудні 2024 року чоловік за 4 тисячі доларів погодився допомогти двом чоловікам виїхати за кордон. Він виготовив на їхні імена підроблені офіційні документи – відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин. За цими документами клієнти ділка видавали себе за військовослужбовців, які нібито їдуть у відпустку до Польщі.

Також фігурант інструктував чоловіків щодо поведінки під час паспортного контролю та надав доступ до мобільного інтернет-банкінгу діючого військовослужбовця. Однак під час перевірки в пункті пропуску підробку викрили прикордонники.

Зазначається, що 32-річний ділок раніше вже мав судимість за наркозлочини, наразі він перебуває під вартою.

Зловмиснику призначили 7 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Вартість своїх послуг він оцінив в 5000 доларів.

