В мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова

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В Украине в прошлом месяце зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова, четыре из них связаны с российской агрессией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Институт массовой информации.

За май специалисты ведомства зафиксировали четыре преступления против медиа и журналистов, которые совершила РФ. Это случаи обстрелов и угроз журналистам, а также кибератаки на сайтах медиа.

Институт массовой информации (ИМИ) – медийная общественная организация, работающая с 1996 года. Институт производит единственный в Украине мониторинг свободы слова и список прозрачных и ответственных онлайн-медиа, а также документирует медийные преступления РФ против Украины.

Напомним, в мае россияне убили троих украинских журналистов.