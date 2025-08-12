На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд Львівщини визнав винним 46-річного мешканця області у перешкоджанні законній діяльності журналіста та погрозах насильством

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік отримав один рік позбавлення волі за погрози працівнику видання "Вибір – правозахисник Львівщини". Журналіст збирав інформацію про роботу поліції у Дрогобицькому районі.

Обвинувачений, брат патрульного, вимагав припинити журналістське розслідування, залякуючи побиттям і вбивством.

Окрім ув'язнення, суд призначив штраф у розмірі 3400 грн та зобов'язав виплатити потерпілому 55 тис. грн матеріальної і 200 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у травні в Україні зафіксували 10 випадків порушення свободи слова, чотири з них пов'язані з російською агресією. Це випадки обстрілів та погроз журналістам, а також кібератаки на сайти медіа.