10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 12:31

На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд

12 серпня 2025, 12:31
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Суд Львівщини визнав винним 46-річного мешканця області у перешкоджанні законній діяльності журналіста та погрозах насильством

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік отримав один рік позбавлення волі за погрози працівнику видання "Вибір – правозахисник Львівщини". Журналіст збирав інформацію про роботу поліції у Дрогобицькому районі.

Обвинувачений, брат патрульного, вимагав припинити журналістське розслідування, залякуючи побиттям і вбивством.

Окрім ув'язнення, суд призначив штраф у розмірі 3400 грн та зобов'язав виплатити потерпілому 55 тис. грн матеріальної і 200 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, у травні в Україні зафіксували 10 випадків порушення свободи слова, чотири з них пов'язані з російською агресією. Це випадки обстрілів та погроз журналістам, а також кібератаки на сайти медіа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область журналіст погрози розслідування суд рішення в'язниця
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
У Кривому Розі в укритті знайшли тіло жінки - подробиці справи
12 серпня 2025, 11:25
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стипендії в Україні хочуть збільшити до 8000 грн, - ексзаступник міністра освіти
12 серпня 2025, 13:22
Через ревнощі — за ґрати: у Києві чоловік отримав 7,5 років за вбивство знайомого
12 серпня 2025, 12:58
Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes
12 серпня 2025, 12:53
Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані
12 серпня 2025, 12:51
На Дніпропетровщині 10-річна дівчинка впала з дерева: стан потерпілої
12 серпня 2025, 12:39
На Рівненщині внаслідок зіткнення Mercedes і Citroën госпіталізували обох водіїв
12 серпня 2025, 12:27
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Вплав через Дністер до Молдови: на Вінниччині зупинили компанію "водних туристів"
12 серпня 2025, 11:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »