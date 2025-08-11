07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
11 августа 2025, 11:00

Женщина зарезала сожителя во время застолья в многоэтажном доме Днепровского района Киева

11 августа 2025, 11:00
Фото: полиция Киева
Во время семейного конфликта женщина убила своего сожителя, нанеся ему несколько ножевых ранений

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Днепровском районе Киева произошла трагедия: во время семейной ссоры женщина нанесла сожителю смертельные ранения ножом. Согласно информации полиции, 38-летняя жительница квартиры нанесла 34-летнему мужчине около семи ударов в спину и грудь, от которых он скончался на месте.

Изъяли вероятное орудие преступления – кухонный нож

Правоохранители получили сообщение об инциденте и оперативно выехали на вызов. В квартире было обнаружено тело погибшего с явными признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа изъяла орудие преступления – кухонный нож, которым, по версии следствия, была нанесена смертельная травма.

Женщина была задержана на месте в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время она уведомлена о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. За совершенное ей грозит наказание - до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, 45-летнему жителю Одесской области, смертельно ранившему полицейского Михаила Сороку, объявили подозрение и грозит пожизненное заключение. Инцидент произошел 5 августа на окраине Измаила при исполнении патрульными служебных обязанностей.

Киев убийство ножевое ранение семейный конфликт задержание Днепровский район
