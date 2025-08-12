У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові 66-річній жінці, яка задушила свого 44-річного сина обрали найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо 66-річної львів'янки, яку підозрюють в умисному вбивстві власного сина.

За даними слідства, у травні цього року жінка вбила 44-річного чоловіка, з яким проживала разом. Він мав інвалідність і зловживав алкоголем, що призводило до частих конфліктів між ними.

Під час чергової сварки мати завдала синові тілесних ушкоджень, зламала ребра та задушила його. Щоби приховати злочин, вона викликала швидку, заявивши, що син "не диха". Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Жінку затримали. За клопотанням прокурора, їй обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

