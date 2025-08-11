Норовірус у дитячому таборі Львівщини: збудник виявили у воді з кулера

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Попередньою причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині став норовірус, який виявили у питній воді. Загалом захворіли 53 людини — діти та працівники табору

Про це повідомила генедиректорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко, передає RegioNews.

За її словами, під час лабораторного дослідження зразків збудник норовірусу було виявлено у воді з кулера, яку використовували для пиття.

Також вірус знайшли в аналізах 12 хворих та одного працівника закладу.

Частина постраждалих уже виписана з лікарень, решта продовжує лікування.

Нагадаємо, на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району.

Раніше повідомлялося, що із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 47 людей. За даними медиків, у хворих лабораторне вірусологічне дослідження калу виявило норовірус — одну з найпоширеніших причин гострого гастроентериту.