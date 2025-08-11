13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 12:49

Норовірус у дитячому таборі Львівщини: збудник виявили у воді з кулера

11 серпня 2025, 12:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Попередньою причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині став норовірус, який виявили у питній воді. Загалом захворіли 53 людини — діти та працівники табору

Про це повідомила генедиректорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко, передає RegioNews.

За її словами, під час лабораторного дослідження зразків збудник норовірусу було виявлено у воді з кулера, яку використовували для пиття.

Також вірус знайшли в аналізах 12 хворих та одного працівника закладу.

Частина постраждалих уже виписана з лікарень, решта продовжує лікування.

Нагадаємо, на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району.

Раніше повідомлялося, що із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 47 людей. За даними медиків, у хворих лабораторне вірусологічне дослідження калу виявило норовірус — одну з найпоширеніших причин гострого гастроентериту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вода отруєння діти Львівська область лікарня дитячий табір норовірус
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик втратив свідомість після укусу оси
11 серпня 2025, 12:38
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 10:11
Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
08 серпня 2025, 08:56
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом
11 серпня 2025, 15:44
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат
11 серпня 2025, 15:07
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »