18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 23:25

На Львівщині затримали чоловіка, який розправився з пенсіонеркою та напав на її сина

08 серпня 2025, 23:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

П'яний чоловік проник у будинок і побив мешканців, доки вони спали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

8 серпня правоохоронці отримали повідомлення від 45-річного місцевого жителя. Він розповів, що невідомий проник у будинок та завдав йому та його матері ножові поранення.

Правоохоронці знайшли в будинку тіло жінки з пораненнями. На жаль, вона від отриманих травм померла. Її син теж був з пораненнями, але його госпіталізували, і медики вже оцінюють його стан, як стабільний.

Поліція затримала 21-річного підозрюваного. Затриманий був у п'яному стані. Слідчі оголосили йому про підозру. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у липня на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною. Нелюд зґвалтував її та вбив. Тіло дівчини знайшли у лісосмузі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Львівська область
Вбивство у Львові: чоловік побив і задушив знайому
07 серпня 2025, 10:59
Вбила співмешканця під час сварки: на Хмельниччині жінка отримала 11 років тюрми
05 серпня 2025, 15:41
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
05 серпня 2025, 11:01
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
09 серпня 2025, 02:00
В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін
09 серпня 2025, 01:40
Відведення військ та території: що вимагає РФ в обмін на мир
09 серпня 2025, 01:20
В Україні подорожчала олія: які тепер ціни
09 серпня 2025, 00:55
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" кавун 2025 році
09 серпня 2025, 00:30
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
08 серпня 2025, 23:55
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
5 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон
08 серпня 2025, 22:37
У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »