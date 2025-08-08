Фото: Нацполіція

П'яний чоловік проник у будинок і побив мешканців, доки вони спали. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

8 серпня правоохоронці отримали повідомлення від 45-річного місцевого жителя. Він розповів, що невідомий проник у будинок та завдав йому та його матері ножові поранення.

Правоохоронці знайшли в будинку тіло жінки з пораненнями. На жаль, вона від отриманих травм померла. Її син теж був з пораненнями, але його госпіталізували, і медики вже оцінюють його стан, як стабільний.

Поліція затримала 21-річного підозрюваного. Затриманий був у п'яному стані. Слідчі оголосили йому про підозру. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

