Убила сожителя во время ссоры: в Хмельницкой области женщина получила 11 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Старосинявской тергромаде Хмельницкой области 48-летнюю местную жительницу приговорили к 11 годам лишения свободы за умышленное убийство своего 45-летнего сожителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Также суд обязал женщину выплатить более 1 миллиона гривен материальной и моральной компенсации родственникам погибшего.

Событие произошло 27 июля прошлого года в селе Заставцы.

Во время ссоры между женщиной и ее сожителем последняя несколько раз ударила мужчину кухонным ножом. Затем она обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую.

Медики госпитализировали потерпевшего, но спасти его не удалось.

Полиция задержала нападающую, а затем объявили подозрение.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, в Луцке муж убил жену после попойки — ему объявили подозрение. После употребления алкоголя между супругами произошел конфликт, во время которого 50-летний мужчина напал на свою жену, избил ее и задушил.