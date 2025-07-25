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В Сумской области задержан 28-летний мужчина, убивший несовершеннолетнюю. Отмечается, что преступление совершено на сексуальной основе

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Сумской области раскрыли убийство 17-летней девочки. 23 июля 2025 она не вернулась после прогулки домой. На следующий день ее тело обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для сексуального насилия.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 28-летний киевлянин. Предварительно он пригласил девушку на прогулку, а затем лишил ее жизни. Отмечается, что преступление совершено на сексуальной основе. Сейчас мужчину задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства 17-летней девушки, соединенного с изнасилованием – п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Волыни задержали мужчину, убившего собственную мать. Во время ссоры он нанес женщине не менее 20 ударов ножом в живот. Женщина скончалась от ран.