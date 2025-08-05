В Одесской области мужчина облил знакомую бензином и поджег
В Одесской области полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство знакомой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 39-летней жительницы Раздельнянского района со значительными ожогами.
Правоохранители установили, что женщина находилась у 36-летнего знакомого в одном из сел Одесского района. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина облил гостю бензином и поджег.
Потерпевшая выбежала из дома, где ей помогли потушить огонь и вызвать медиков местные жители. Женщину госпитализировали.
За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области задержан 54-летний мужчина по подозрению в убийстве матери. По данным правоохранителей, 84-летняя женщина скончалась от удушения. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.