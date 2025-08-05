В Одесской области мужчина облил знакомую бензином и поджег

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В Одесской области полицейские задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство знакомой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 39-летней жительницы Раздельнянского района со значительными ожогами.

Правоохранители установили, что женщина находилась у 36-летнего знакомого в одном из сел Одесского района. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина облил гостю бензином и поджег.

Потерпевшая выбежала из дома, где ей помогли потушить огонь и вызвать медиков местные жители. Женщину госпитализировали.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержан 54-летний мужчина по подозрению в убийстве матери. По данным правоохранителей, 84-летняя женщина скончалась от удушения. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.