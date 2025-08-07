Вбивство у Львові: чоловік побив і задушив знайому
У Львові поліцейські затримали зловмисника, який побив, а потім задушив знайому. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Злочин стався вночі 6 серпня на вулиці Ждахи.
Слідство встановило, що конфлікт між 58-річним чоловіком та 40-річною жінкою стався під час вживання алкогольних напоїв у гаражному приміщенні.
Згодом конфлікт переріс у бійку, в ході якої чоловік спочатку сильно побив знайому, а потім задушив її.
Зловмисника затримано. Йому загрожує позбавлення волі на термін від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Старосинявській тергромаді Хмельницької області 48-річну місцеву жительку засудили до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство свого 45-річного співмешканця. Подія сталася 27 липня минулого року в селі Заставці.