Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові поліцейські затримали зловмисника, який побив, а потім задушив знайому. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Злочин стався вночі 6 серпня на вулиці Ждахи.

Слідство встановило, що конфлікт між 58-річним чоловіком та 40-річною жінкою стався під час вживання алкогольних напоїв у гаражному приміщенні.

Згодом конфлікт переріс у бійку, в ході якої чоловік спочатку сильно побив знайому, а потім задушив її.

Зловмисника затримано. Йому загрожує позбавлення волі на термін від семи до п'ятнадцяти років.

