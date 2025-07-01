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01 июля 2025, 22:10

Во Львовской области разоблачили миллионный наркобизнес

01 июля 2025, 22:10
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области полицейские разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали на наркотиках. Запретные вещества приносили им миллионные доходы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области будут судить участников организованной группы, которые зарабатывали миллионы на продаже наркотиков. Их бизнес на запрещенных веществах приносил им около 400 тысяч гривен ежемесячно.

Известно, что каннабис злоумышленники продавали через интернет-магазины, а также через "закладки" и почтовые отправления. Оплату принимали криптовалютой и переводами на банковские карты.

Во время обысков правоохранители обнаружили наркотики на общую стоимость 14 миллионов гривен (по ценам "черного" рынка). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали женщину, которая торговала наркотиками по почте. Во время обысков у нее обнаружили запрещенных веществ, которые по ценам "черного" рынка стоят полмиллиона гривен.

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