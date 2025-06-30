Во Львовской области задержали мужчину, который торговал оружием через интернет

фото: Национальная полиция

Полицейские Львовщины задержали 44-летнего жителя Киевской области, занимавшегося незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Злоумышленник подыскивал клиентов через Интернет и отправлял оружие по почте в разные регионы Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали продажу более 150 патронов калибра 9 мм.

Во время обысков в доме подозреваемого изъяли значительное количество патронов разного калибра, магазины, запчасти к оружию, пистолеты и другие доказательства противоправной деятельности.

Злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.

Продолжается досудебное расследование, устанавливается происхождение оружия. Суд вскоре изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, работники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием.