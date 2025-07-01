фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, ежемесячная прибыль группировки достигала около 7 миллионов гривен. Организатором схемы оказался 32-летний местный житель, наладивший продажу наркотических и психотропных веществ не только в городе и области, но и в местах лишения свободы.

Злоумышленник тщательно выстроил структуру - подобрал сообщников, координировал их действия, распределял наркотики, учил, как избегать разоблачения и общался с ними через специально созданный Телеграмм-канал. Товар передавался двумя путями - через так называемые "закладки" или лично из рук в руки.

В рамках масштабной спецоперации силовики провели более 30 обысков в жилищах, автомобилях и тайниках фигурантов. В результате изъяли каннабис, метамфетамин, метадон, a-PVP, таблетки "экстази", а также наличные деньги в иностранной валюте на сумму более 40 тысяч долларов, 7 автомобилей и десятки мобильных телефонов. Примерная стоимость изъятых наркотиков превышает 670 тысяч гривен.

Восемь человек задержаны согласно статье 208 УПК Украины. Всем им уже объявлено о подозрении по части 3 статьи 307 УК Украины - сбыт наркотических средств в составе организованной группы. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается, полиция устанавливает других причастных к деятельности преступной группировки.

Напомним, в Днепре судили мужчину и женщину, которая помогала организовать теракт.