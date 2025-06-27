Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить женщину, которая зарабатывала на наркотиках. Торговала она с помощью почты

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области будут судить женщину, которая сбывала наркотические вещества по почте. Во время обысков у нее нашли наркотики, которые по ценам "черного рынка" стоят полтора миллиона гривны. В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, 31-летняя жительница Ровенской области с марта по апрель получила почти 50 тысяч гривен. Ее разоблачили, когда она собиралась отправить в 22 посылки 25 пакетиков с психотропными веществами.

Напомним, ранее в Луцке разоблачили троих мужчин, сбывавших амфетамин. Как выяснили стражи порядка, они обустроили целую лабораторию по изготовлению психотропного вещества.