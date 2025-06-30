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30 июня 2025, 18:35

Во Львовской области разоблачили замаскированное помещение с игровыми автоматами

30 июня 2025, 18:35
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фото: Бюро экономической безопасности
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Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратило деятельность подпольного игорного заведения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Противоправную деятельность злоумышленники тщательно маскировали: в помещения с игровыми автоматами могли попасть только проверенные игроки. Вход контролировали системой видеонаблюдения. Доступ к автоматам предоставлялся за наличные деньги.

Во время обысков детективы изъяли наличные деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую документацию и т.д.

По данному факту идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Напомним, в прошлом году во Львове разоблачили подпольные покерные клубы.

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