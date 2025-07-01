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На Львівщині поліцейські викрили зловмисників, які заробляли на наркотиках. Заборонені речовини приносили їм мільйонні прибутки

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

На Львівщині будуть судити учасників організованої групи, які заробляли мільйони на продажу наркотиків. Їхній бізнес на заборонених речовинах приносив їм близько 400 тисяч гривень щомісяця. Продавали наркотики ділки по всій Україні.

Відомо, що канабіс зловмисники продавали через інтернет-магазини, а також через "закладки" та поштові відправлення. Оплату приймали криптовалютою та переказами на банківські картки.

Під час обшуків правоохоронці знайшли наркотики на загальну вартість 14 мільйонів гривень (за цінами "чорного" ринку). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали жінку, яка торгувала наркотиками через пошту. Під час обшуків у неї знайшли заборонених речовин, які за цінами "чорного" ринку коштують півмільйона гривень.