Во Львове скутер сбил пожилую женщину: ее госпитализировали
Во Львове в результате наезда скутера травмирована пожилая женщина – правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло 10 июня на проспекте Свободы.
По предварительным данным, 27-летний львовянин, управляя скутером Honda Dio, совершил наезд на шедшую по тротуару 80-летнюю местную жительницу.
В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Николаевской области пьяный водитель устроил ДТП. Погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок.
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