Полиция проверяет заявления о буллинге и поборах в одесском лицее

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В одном из учебных заведений Одессы полиция начала проверку после появления в социальных сетях видеообращения матери ученика, которая утверждает о систематической травле ее сына и вымогании денег в заведении

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили обращение женщины, которая рассказала об избиении ее сына другими учениками на уроке физкультуры еще в начале учебного года.

По ее словам, учитель физического воспитания не реагировал на инцидент.

"40 минут ребенка били, и он не реагировал. Было написано заявление, сняты побои. Директор попросила нас забрать заявление и перевела сына в другой класс. Там стало еще хуже", — рассказала мать мальчика Юлия.

Женщина также сообщила о поборах в лицее и заявила, что даже после обращения в Департамент образования Одесского горсовета и проверки ситуация не изменилась. По ее словам, после короткого периода покоя травля возобновилась, а у ребенка снова появились синяки.

Мама мальчика обратилась также к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой вмешаться.

Полиция, несмотря на отсутствие официального заявления от пострадавшей стороны, зарегистрировала сведения о возможных правонарушениях и начала проверку.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Днепре суд рассматривал дело о травле школьницы.

Ранее в Житомирской области объявили о подозрении педагогу одного из лицеев. Это произошло после того, как мужчина ударил ладонью одного из учеников.