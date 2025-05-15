Полиция проверяет заявления о буллинге и поборах в одесском лицее
В одном из учебных заведений Одессы полиция начала проверку после появления в социальных сетях видеообращения матери ученика, которая утверждает о систематической травле ее сына и вымогании денег в заведении
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что во время мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили обращение женщины, которая рассказала об избиении ее сына другими учениками на уроке физкультуры еще в начале учебного года.
По ее словам, учитель физического воспитания не реагировал на инцидент.
"40 минут ребенка били, и он не реагировал. Было написано заявление, сняты побои. Директор попросила нас забрать заявление и перевела сына в другой класс. Там стало еще хуже", — рассказала мать мальчика Юлия.
Женщина также сообщила о поборах в лицее и заявила, что даже после обращения в Департамент образования Одесского горсовета и проверки ситуация не изменилась. По ее словам, после короткого периода покоя травля возобновилась, а у ребенка снова появились синяки.
Мама мальчика обратилась также к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой вмешаться.
Полиция, несмотря на отсутствие официального заявления от пострадавшей стороны, зарегистрировала сведения о возможных правонарушениях и начала проверку.
По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Днепре суд рассматривал дело о травле школьницы.
Ранее в Житомирской области объявили о подозрении педагогу одного из лицеев. Это произошло после того, как мужчина ударил ладонью одного из учеников.