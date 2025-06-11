Полтавец, торговавший оружием через "Новую почту", признал вину и избежал тюрьмы
В Полтаве разоблачили 38-летнего мужчину, который занимался нелегальным оборотом огнестрельного оружия. Заказ он принимал через военный онлайн-аукцион, а продукцию – от автоматов до патронов – отправлял клиентам через "Новую почту". Подсудимый пошел на соглашение с прокуратурой, признал вину и теперь отбывает условный срок
Об этом со ссылкой на приговор Шевченковского райсуда Полтавы сообщает "Полтавщина", передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили схему сбыта после серии контролируемых закупок, в ходе которых злоумышленник дважды передал автоматы Калашникова подставным лицам за 25 000 и 40 000 гривен соответственно. Пересылки производились между полтавскими отделениями почтовой службы.
Следствие установило, что житель Полтавы незаконно хранил и продавал:
- автомат АКС-74 калибра 5,45 мм;
- модернизированный пулемет Калашникова ПКМ калибра 7,62 мм;
- патроны калибров 7,62×54 мм и 5,45×39 мм;
- 824 г взрывчатого вещества на основе нитроцеллюлозного пороха.
Отмечается, что обвиняемый пошел на соглашение с прокуратурой, полностью признав свою вину. Суд утвердил договоренность и назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев.
В течение этого срока мужчина должен не совершать новых преступлений, чтобы не попасть в тюрьму, а также обязан посещать орган по пробации для регистрации и сообщать об изменениях места жительства или работы.
Кроме того, по решению суда:
- боеприпасы и порох подлежат уничтожению;
- автоматы передадут на баланс ВСУ или уничтожат в случае отсутствия нужды;
- обвиняемый должен оплатить около 58 тысяч гривен — за услуги эксперта и сумму, израсходованную при закупке автоматов.
По данным областной прокуратуры, полтавчанин добровольно передал на нужды ВСУ 121 120 гривен залога и собственное авто ВАЗ 2114, оцененное в 2 тысячи долларов.
Напомним, правоохранители задержали шестерых дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу оружия в четырех регионах Украины.