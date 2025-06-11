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11 июня 2025, 12:45

Полтавец, торговавший оружием через "Новую почту", признал вину и избежал тюрьмы

11 июня 2025, 12:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Полтаве разоблачили 38-летнего мужчину, который занимался нелегальным оборотом огнестрельного оружия. Заказ он принимал через военный онлайн-аукцион, а продукцию – от автоматов до патронов – отправлял клиентам через "Новую почту". Подсудимый пошел на соглашение с прокуратурой, признал вину и теперь отбывает условный срок

Об этом со ссылкой на приговор Шевченковского райсуда Полтавы сообщает "Полтавщина", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему сбыта после серии контролируемых закупок, в ходе которых злоумышленник дважды передал автоматы Калашникова подставным лицам за 25 000 и 40 000 гривен соответственно. Пересылки производились между полтавскими отделениями почтовой службы.

Следствие установило, что житель Полтавы незаконно хранил и продавал:

  • автомат АКС-74 калибра 5,45 мм;
  • модернизированный пулемет Калашникова ПКМ калибра 7,62 мм;
  • патроны калибров 7,62×54 мм и 5,45×39 мм;
  • 824 г взрывчатого вещества на основе нитроцеллюлозного пороха.

Отмечается, что обвиняемый пошел на соглашение с прокуратурой, полностью признав свою вину. Суд утвердил договоренность и назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в 12 месяцев.

В течение этого срока мужчина должен не совершать новых преступлений, чтобы не попасть в тюрьму, а также обязан посещать орган по пробации для регистрации и сообщать об изменениях места жительства или работы.

Кроме того, по решению суда:

  • боеприпасы и порох подлежат уничтожению;
  • автоматы передадут на баланс ВСУ или уничтожат в случае отсутствия нужды;
  • обвиняемый должен оплатить около 58 тысяч гривен — за услуги эксперта и сумму, израсходованную при закупке автоматов.

По данным областной прокуратуры, полтавчанин добровольно передал на нужды ВСУ 121 120 гривен залога и собственное авто ВАЗ 2114, оцененное в 2 тысячи долларов.

Напомним, правоохранители задержали шестерых дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу оружия в четырех регионах Украины.

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