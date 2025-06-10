В результате нападения погибли 11 человек, среди них ученики и учителя

Об этом сообщает австрийское издание Krone, передает RegioNews.

В результате нападения погибли 11 человек. Среди них – учащиеся и учителя, которые находились в учебном заведении во время трагедии.

Несколько других людей получили тяжелые травмы. По предварительной информации, причиной стрельбы могла быть месть за буллинг. По данным полиции, подозреваемый совершил самоубийство в школьной туалете после того, как совершил нападение.

Милиционеры сейчас устанавливают обстоятельства трагедии и мотивы преступника. На месте происшествия работают следователи и медицинские службы.

Напомним, полиция проверяет заявления о буллинге и поборах в одесском лицее.