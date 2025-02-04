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04 февраля 2025, 12:11

Полтавский фитнес-тренер сядет на 6 лет за оскорбление военных

04 февраля 2025, 12:11
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фото: интернет-издание Полтавщина
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В Полтаве бывшего фитнес-тренера Романа Заволоку приговорили к 6 годам заключения за оскорбления военных и нападение на правоохранителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Летом 2023 осужденный неоднократно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования в Полтаве. Он грубо обижал военных, используя нецензурную лексику и снимал это на камеру. Впоследствии эти видео публиковал в соцсетях, отрицая факт вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, 29 августа 2023 года во время проверки документов сотрудниками полиции полтавчанин вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а во время задержания сопротивлялся и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, к моменту инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Как известно, в 2023 году в сети появилось видео, где фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока обозвал раненого военного "придурком" и плюнул на него.

Все детали дела – по ссылке.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину , который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Также в тот день в Ровенском ТЦК прогремел взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

2 февраля еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

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