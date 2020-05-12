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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
12 мая 2020, 11:36 6

Во Львове парикмахерские и стоматологии возобновят работу

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12 мая 2020, 11:36 6
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Магазины одежды и обуви в городе все еще остаются закрытыми
Фото: Львовский городской совет
Магазины одежды и обуви в городе все еще остаются закрытыми

Сегодня, 12 мая, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение разрешить работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических кабинетов.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на данные Львовского городского совета.

"За последние сутки имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Видим, что динамика не повышается. Но помните, разрешение на работу не означает вседозволенность", - замечает мэр города Андрей Садовый.

Вчера зафиксировали нарушение правил на одном из летних площадок в центре города, речь о заведении "Золотой колос". Сегодня работу заведения запретили.

Продажа одежды и обуви запрещена до 15 мая.

Напомним, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов. Во Львове через рост заболеваемости власть не решила, будут ли открывать заведения. Премъер-министр Денис Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина.


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