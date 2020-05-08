Во Львовской области за последние сутки зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Украине

В регионе выявлено 65 новых случаев инфицирования

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В регионе выявлено 65 новых случаев инфицирования

Во Львовской области 660 инфицированных, за последние сутки обнаружили 65 новых случаев заболевания. Зафиксировали 18-й летальный случай.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"65 инфицированных коронавирусом во Львовской области за последние сутки. Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - замечает мэр.

+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки(с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба. Опубликовано Андрей Садовый Четверг, 7 мая 2020 г.

Во Львовской области зафиксировали 18-ю смерть от COVID-19. Умерший из Червонограда, 1958 года рождения. Мужчина скончался вчера вечером в реанимации.

Известно, что положительный результат, который подтвердил коронавирусную инфекцию, получили 3 мая. В этот же день ночью пациента с обострением левосторонней пневмонии госпитализировали во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы.

Сопутствующие заболевания – бронхиальная астма и хроническая легочная патология.

На Львовщине – 18-и смерть от COVID-19... Умерший - из Червонограда, 1958 года рождения. Мужчина умер вчера... Опубликовано Львов VS коронавирус Четверг, 7 мая 2020 г.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом во Львовской области стремительно растет. О первом антирекорде, 39 случаев, сообщили 6 мая. На следующий день это количество возросло, в области зафиксировали 42 случая заражения за сутки.