Во Львовской области за последние сутки зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Украине
Во Львовской области 660 инфицированных, за последние сутки обнаружили 65 новых случаев заболевания. Зафиксировали 18-й летальный случай.
Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"65 инфицированных коронавирусом во Львовской области за последние сутки. Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", - замечает мэр.
+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки(с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба.Опубликовано Андрей Садовый Четверг, 7 мая 2020 г.
Во Львовской области зафиксировали 18-ю смерть от COVID-19. Умерший из Червонограда, 1958 года рождения. Мужчина скончался вчера вечером в реанимации.
Известно, что положительный результат, который подтвердил коронавирусную инфекцию, получили 3 мая. В этот же день ночью пациента с обострением левосторонней пневмонии госпитализировали во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы.
Сопутствующие заболевания – бронхиальная астма и хроническая легочная патология.
На Львовщине – 18-и смерть от COVID-19... Умерший - из Червонограда, 1958 года рождения. Мужчина умер вчера...Опубликовано Львов VS коронавирус Четверг, 7 мая 2020 г.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом во Львовской области стремительно растет. О первом антирекорде, 39 случаев, сообщили 6 мая. На следующий день это количество возросло, в области зафиксировали 42 случая заражения за сутки.
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