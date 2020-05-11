Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина
В Украине карантин ослабили, однако в регионах власти будут иметь полномочия ограничивать те или иные мероприятия. Премьер-министр Денис Шмигаль привел положительный пример решений мэра Киева Виталия Кличко и мэра Львова Андрея Садового.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
С 11 мая в Украине ослаблены первые карантинные ограничения, заработала концепция адаптивного карантина.
Это означает, что местная власть, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, сможет оставлять в силе некоторые ограничения.
"Правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила подождать с открытием ТРЦ, а городская власть Львова считает, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", - замечает премьер.
Он поблагодарил всех украинцев, которые добросовестно придерживаются карантинных правил эти 2 месяца. Таким образом удалось спасли тысячи жизней, за это время удалось лучше подготовить медицинскую систему к вызовам пандемии.
Шмигаль отметил: ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным.
"Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, из-за которого карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит скорее", - отмечает чиновник.
Уже завтра в Украине будут ослаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного...Опубликовано Денис Шмыгаль Воскресенье, 10 мая 2020 года.
Читайте также: Ослабление карантина в Украине: что откроется 11 мая. В Киеве ограничения начнут снимать с 12 мая, а во Львове карантин послабят частично.
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